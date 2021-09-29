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إليسا عن تعيين سيدة رئيس لحكومة تونس: "مبروك انتصار الدولة للمساواة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية إليسا دولة تونس بتعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة حكومة الدولة، اليوم الأربعاء.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة، مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة، إنها نون التأنيث والنصر".

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية ، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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