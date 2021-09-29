أحدث ظهور لعمرو دياب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "منسي" والهضبة من داخل أحد المطاعم الفخمة، رفقة مجموعة من أصدقائهم.

وكشف الفنان عمرو دياب عن اسم خامس أغانيه، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر إحدى شركات المحمول والمنصات الإلكترونية.

عمرو عبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب: "قريبا خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة، عيشني، أدخل على اللينك وأطلب الأغنية"، مع وضع أسماء المنصة والتطبيق الخاص لعملاء شركة المحمول.

