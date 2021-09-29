تعلم الإنجليزية من أجلها وطرح 11 البوم.. معلومات عن خطيب أروى جودة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة أروى جودة عن ارتباطها السابق بممثل ومطرب تركي يدعى "أوزجان دينيز" أثناء بدايتها عندما كانت تعمل عارضة أزياء.

وقالت الفنانة أروى جودة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة ON:" أنه تم خطبتها في بداية مشوارها عندما كانت تعمل في عالم الأزياء على مطرب وممثل تركى".

وأضافت:" أروى جودة :"وكان دمه خفيف جدًا، ولكن لم تستمر خطبتنا لأنه كان عايزني أسافر، وقتها ماكنتش عاوزة أسيب مصر، وتعرفت عليه أثناء مشاركتى في إحدى المسابقات في تركيا، وكان حين تقابلنا هو متواجد لتصوير إحدى كليباته".

في هذه السطور نعرض لكم معلومات عن أوزجان دينيز:

- ولد في أنقرة 1972.

- انتقلت عائلته وهو في عمر الخامسة إلى مدينة آيدن.

- أنشأ مسرح منذ الطفولة وكتب عدة مسرحيات.

- بدأ مشواره الفني في الغناء والتلحين عام 1985.

- حصل على المركز الأول في مسابقة الأصوات في مهرجان الأصوات الشعبية في مدينة آيدن.

- انتقل إلى إسطنبول عام 1988، سافر إلى ألمانيا عام 1998.

- طرح 11 ألبومًا غنائيًا وحققوا نجاحًا كبيرًا في تركيا.

- من أشهر أعماله التلفزيونية "عروس إسطنبول".

- ذكرت أروى جودة في تصريحات سابقة لها، أنها عندما تعارفت على أوزجان دينيز، لم يكن يعرف التحدث إليها، بسبب عدم إتقانه اللغة الإنجليزية والعربية، مشيرة إلى أنه تعلم الإنجليزية من أجلها.

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- أول أعماله الفنية في التلفزيون كانت مسلسل قصر الحب.

- لديه أكثر من 17 فيلما سينمائيا