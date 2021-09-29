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متى تطلق شيرين عبد الوهاب ألبومها الجديد؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد وستبدأ الدعاية الخاصة بالألبوم افي منتصف شهر تشرين الأول المقبل على ان تطرحه كاملاً نهاية الشهر.

وكانت شيرين أحيت حفلتين غنائيتين في المملكة العربية مطلع شهر أيلول الحالي والتي كانت كاملة العدد ورافقها في الحفل زوجها الفنان المصري حسام حبيب وابنتيها مريم وهنا.

وظهرت شيرين في حفلاتها الاولى بإطلالتين الأولى بفستان ابيض والثانية فستان لامع وفي حفلها الثاني ظهرت بفستان فوشيا طويل.

يشار إلى أن آخر ألبوم لـ شيرين كان بعنوان “نساي” تم طرحه عام 2018 وتضمن 12 عملاً غنائياً، وحقق نجاحاً بارزاً وخاصة أغنية “الكدابين” التي حصدت أكثر من 141 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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