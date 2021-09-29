بالصور: زينة مكي توثق “أجمل لحظات خالتو”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صور لها عبر مواقع التواصل لاجتماعي مع أولاد شقيقتها. وعلّقت على الألبوم بالقول: “أتشارك معكم أجمل لحظات خالتو زينة”.

يذكر أن زينة نشرت مقطع فيديو يوثق لحظات مؤثرة للقائها مع عائلتها المتواجدة في الكويت بعد مرور حوالي عامين من الفراق بسبب ظروف كورونا.

وسردت زينة مكي القصّة في تعليق كتبت فيه: “بعد سنة و10 شهور، أو سنتين إلّا شهرين، حيالّا وحدة بتحسسكن بوقت أطول، كنت بالطيارة عم بسترجع “شريط” كل هالفترة. صرت فكّر بكل شي مرقت فيه بهالسنة و10 شهور وانتو بعاد عني وقلت عنجد أجادني”.

وتابعت زينة “ما في شي ما مرق عليي هالسنة، وما في شي ما جرّبت اعملو لحتى شوفكن. حسّيت حالي ب رحلة ابن بطوطة بس الفرق انو ما كنت عم بوصل لدرجة صرت حِس انو ممكن ما شوفكن. كل ما تظبط من ميلة يرجع يصير شي آخر تَكّة يمنعني اجي لعندكن”.

وأضافت مكي “بكيت كتير وتمسحت ورجعت بكيت ورجعت تمسحت لأنو صارت المجية لعندكن متل الحلم بس كل شي بوقتو. متت 100 مرة بدونكن انا وبعيدة عنكن.. ما بعرف من وين اجتني كل هالقوة هالفترة. كيف المُحارب بيضل صامد بالمعركة لآخر نَفَس وشي إنّو يرجع عبيتو بيفرط؟ انا هيك هلّق. هلق صار فيي قول انو وأخيراً رجعتلي الحياة. صار وقت آخد نفس كبير انا وبحضنكن. ما في أغلى من الأهل، ما في”.