شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر يتحدث عن كتابه المتمردة فى ندوة إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر فى بداية ندوة الفنان إلهام شاهين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، "سعيد أن يكون أول كتبى عن إلهام شاهين، والبحث عن بداية أعمالها المسرحية كان فيها صعوبة لأن بدايتها لم يوثق لها كما يحدث الآن، لذا حاولت توثيق مشوارها الفنى خاصة المسرحى، لأن الأجيال الجديدة لا تعلم بداية إلهام شاهين، واشتغالها مع العديد من كبار المسرحيين.

وتابع: "هناك فصل بعنوان "اللعب مع الكبار" لأنها عملت مع كبار المخرجين مثل سعد أردش وجلال الشرقاوى، وكذلك كبار النجوم مثل نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وأمين الهنيدى، فضلا عن تقديمها أدوارا مختلفة على خشبة المسرح، وهو ما جعل صناع السينما يتهافتون عليها للتمثيل فى السينما".

وأضاف: "المتمردة عنوان الكتاب، لأنها قالت فى إحدى حوارتها أنها إذا كتبت كتابا عن سيرتها ستطلق عليه "المتمردة" وذلك لأنها تمردت على سلطة الأب، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، على غير رغبة والدها، كذلك تمردت فنيا فى الأدوار الفنية التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية".

وبدأت منذ قليل، ندوة النجمة إلهام شاهين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للحديث عن كتاب المتمردة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري".

وكتاب المتمردة للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والزميل باليوم السابع، يتناول سيرة النجمة إلهام شاهين في المسرح ويوثق مشوارها المسرحى، الذى يزيد عن 20 عاما، كما يركز الكتاب على تمردها علي الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.

الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و د. عوض محمد عوض.