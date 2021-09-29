شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ندوة الفنانة إلهام شاهين للحديث عن كتاب المتمردة للكاتب جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة النجمة إلهام شاهين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للحديث عن كتاب "المتمردة"، وذلك على هامش تكريمها بالدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري".

كتاب المتمردة للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والزميل باليوم السابع، يتناول سيرة النجمة إلهام شاهين في المسرح ويوثق مشوارها المسرحى، الذى يزيد عن 20 عامًا، كما يركز الكتاب على تمردها على الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.

الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و الدكتور عوض محمد عوض.