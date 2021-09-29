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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ندوة الفنانة إلهام شاهين للحديث عن كتاب المتمردة للكاتب جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة النجمة إلهام شاهين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للحديث عن كتاب "المتمردة"، وذلك على هامش تكريمها بالدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري".
كتاب المتمردة للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والزميل باليوم السابع، يتناول سيرة النجمة إلهام شاهين في المسرح ويوثق مشوارها المسرحى، الذى يزيد عن 20 عامًا، كما يركز الكتاب على تمردها على الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.
الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و الدكتور عوض محمد عوض.
ندوة الفنانة إلهام شاهين (1)
ندوة الفنانة إلهام شاهين (2)
وكانت قد كرمت الفنانة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح يوم الاثنين الماضى،وأعربت عن سعادتها بالتكريم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن هذا التكريم عزيز عليها وتشعر أنها تتكرم من بيتها.
وتذكرت إلهام شاهين مسرحية كاليجولا التي قدمتها مع الراحل الفنان نور الشريف والمخرج سعد ادردش التي قدمتها على مسرح الأوبرا.
وانطلق حفل افتتاح الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة "الكاتب المسرحي المصري" يوم الاثنين الماضى، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وبحضور الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وبحضور عدد كبير من صناع المسرح المصرى.
وتوافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، ثم بدأ حفل افتتاح المهرجان القومي بالمسرح، وكان فى مقدمة الحضور النجمة إلهام شاهين، والفنان محمود حميدة، وسامي مغاورى، ودكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ثم تلاهم نخبة من الفنانين ومنهم الفنان أحمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية
المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.
ندوة الفنانة إلهام شاهين (3)
ندوة الفنانة إلهام شاهين (4)
ندوة الفنانة إلهام شاهين (5)