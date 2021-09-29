شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نرمين الفقى وصبرى فواز من كواليس "ع الهامش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صبرى فواز ونرمين الفقى تصوير حكاية "ع الهامش" من إخراج أحمد شفيق ومن تأليف أمانى التونسى، ضمن حكايات الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى يتم عرضه على قناةDMC، وتسلط الحكاية الضوء على قضية انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم.

كانت آخر أعمال نرمين الفقى مسلسلى "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق وإخراج أحمد صالح، و"النمر" مع محمد إمام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وإخراج شيرين عادل، اللذين عرضا خلال شهر رمضان الماضى.

ويواصل صناع المسلسل تصوير مشاهد الحكاية الثالثة والتى تحمل اسم "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.