شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: أمنيتى أختم حياتي الفنية بمسرحية "فى انتظار عيد الميلاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان فاروق فلوكس خلال مدونه بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، على هامش تكريمه خلال المهرجان القومى للمسرح، "استعد لعمل مسرحى جديد "فى انتظار عيد الميلاد"، وهى فكرة تدور فى ذهنى منذ زمن، وتحدثت عنها مع المخرج الكبير سمير العصفورى، واتمنى أن أختم به حياتى الفنية، وأن يسعفنى العمر حتى أقدم هذه التجربة"، وأكمل "فلوكس": المسرح حياة، وهو أعظم الفنون".

وقال أبو بكر عزت كان أول من اكتشفني، وعملت فى ٧ مسرحيات قبل الانضمام للفرقة المتحدة مع الفنان فؤاد المهندس، وكان أولى أعمالى معه مسرحية "سيدتى الجميلة"، والفصل الاول من اخراج كمال حسين، لكن شويكار اشتكت من مساحة دورها وقالت "مش عارفة اتحرك" فتم الاستعانة بالمخرج إحسان عبد السلام

وتابع: "فؤاد المهندس كان بيلعب معانا (فنيا) على المسرح ولعبنا معاه، وكلمة "يا هاااى" لم تكن فى النص المسرحى، وحققنا نجاحا كبيرا، وعرضناها فى الإسكندرية، و أن المسرح الخاص قد تغير شكله بعد عرض "سيدتى الجميلة".

وأضاف: "دور الراقصة والسياسى عرض على بطريقة غريبة، وكلمنى وحيد حامد وقال "أحنا مش هنشتغل مع بعض" وكان عرض علي دور مع المنتج محمد مختار، لكننى قبلت دورى فى الراقصة والسياسى، لانه استفزني و"ومعرفتش انام"، وهو ده كان التحدي".

وكان قد كرم الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال افتتاح المهرجان القومى للمسرح يوم الاثنين الماضى، وقال أثناء تكريمه، إننا فقدنا منذ عامين قامات فنية كبيرة وربنا يرحمهم، مشيرا إلى أنه يفتخر بعمله على المسرح لأنه كل حياته بتعاونه مع عمالقة الفن، منهم فؤاد مهندس وحسين الإمام وعادل إمام ونادية لطفي وتعاونت معاهم بكل حب وود

وكرم المهرجان عدد من الفنانين، منهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وتسلمها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، كما كرم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث وتسلمها ابنه الحسيني، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة مؤخرا خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد المسرحى جرجس شكرى، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.