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بيلي إيليش تحتفي بظهورها على السجادة الحمراء للعرض الأول لـ No Time To Die

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القاهرة - سامية سيد - احتفت نجمة البوب العالمية بيلي إيليش، بظهورها الأول على السجادة الحمراء فى العرض الخاص لفيلم الإثارة والأكشن No Time To Die التى شاركت فيه بأداء صوتي فى عدد من الأغانى.

ونشرت إيليش عبرحسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور لها أثناء حضورها لحفل الافتتاح الذي أقيم أمس في لندن على شرف ملكي وحضورالأميرويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارلز.

وكان نجم العرض الخاص بطل الفيلم النجم العالمي دانيال كريج، والذي يحتفي بهذا الجزء احتفاءً خاصا باعتباره الأخير له وسيكون الجزء الجديد من السلسلة بعميل جديد لم يفصح عن اسمه بعد، وكان ظهور دانيال يليق حقًا بالحدث، حيث بدا بغاية الأناقة فى جاكت رسمى مخملي من اللون الأحمر الغامق مع بنطلون أسود، كما حضر أيضا أبطال الفيلم بجانب شرير هذا الجزء النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك.

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علي الرغم من إنه قدم عدد من الأعمال المهمة الا أن مشاركة النجم العالمي رامي مالك في الجزء الجديد من جيمس بوند يعتبر حدث ضخم في مشواره الفني، وهذا ما أكد عليه مالك من خلال تصريحات علي هامش العرض الخاص لـ No time to die والذي أقيم أمس في لندن.

وقال مالك " شرف رائع بالنسبة لي المشاركة في سلسلة أفلام جيمس بوند التاريخية، سيكون دوري في الفيلم مفاجأة للجمهور.. المشاركة في أي جزء من سلسلة جيمس بوند الأيقونة بمثابة دخول التاريخ"، مشيدا بوجوده في قاعة رويال الملكية الضخمة و مشاهدة الفيلم مع أفراد من العائلة المالكة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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