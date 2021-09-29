شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تحتفي بظهورها على السجادة الحمراء للعرض الأول لـ No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت نجمة البوب العالمية بيلي إيليش، بظهورها الأول على السجادة الحمراء فى العرض الخاص لفيلم الإثارة والأكشن No Time To Die التى شاركت فيه بأداء صوتي فى عدد من الأغانى.

ونشرت إيليش عبرحسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور لها أثناء حضورها لحفل الافتتاح الذي أقيم أمس في لندن على شرف ملكي وحضورالأميرويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارلز.

وكان نجم العرض الخاص بطل الفيلم النجم العالمي دانيال كريج، والذي يحتفي بهذا الجزء احتفاءً خاصا باعتباره الأخير له وسيكون الجزء الجديد من السلسلة بعميل جديد لم يفصح عن اسمه بعد، وكان ظهور دانيال يليق حقًا بالحدث، حيث بدا بغاية الأناقة فى جاكت رسمى مخملي من اللون الأحمر الغامق مع بنطلون أسود، كما حضر أيضا أبطال الفيلم بجانب شرير هذا الجزء النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك.



