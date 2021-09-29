شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شريهان في كواليس "عشان خاطر عيونك" مع فؤاد المهندس ومحمود الجندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور 34 عام علي عرض مسرحية " عشان خاطر عيونك"، الا ان بطلة المسرحية النجمة شريهان مازلت تحمل لجمهورها ذكريات وكواليس المسرحية، حيث نشرت صفحة محبى شريهان صور من كواليس المسرحية مرفقة بتعليق" كواليس مسرحية عشان خاطر عيونك".



شريهان ومحمود الجندي وفؤاد المهندس في كواليس مسرحية عشان خاطر عيونك (1)



شريهان ومحمود الجندي وفؤاد المهندس في كواليس مسرحية عشان خاطر عيونك (2)



شريهان ومحمود الجندي وفؤاد المهندس في كواليس مسرحية عشان خاطر عيونك (3)

وظهرت شريهان في الصور برفقة فريق عمل المسرحية والراحلين فؤاد المهندس ومحمود الجندي، وكان الفريق يحتفل بـ "تورته" وسط أجواء من المرح.

وكان قد تصدر اسم الفنانة شريهان التريندات مؤخراً على موقع جوجل، بعدما روت حكاية انجابها لابنتها الثانية تالية، في رسالة مؤثرة لها اثناء احتفالها بعيد ميلادها واصفة الأمر بأنه كان أمنية على لسان شقيقتها الكبرى التي تمنت وجود اخت تلعب معها وهو ما كان يؤلمها بسبب معرفتها باستحالة ذلك من قبل الأطباء الذين أخبروها أن الأمر مستحيل.

شريهان على انستجرام

ومن خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام روت الحكاية بالكامل قائلة : "إنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".

شريهان وابنتها

دعاء شريهان أثناء قضاء فريضة الحج

شريهان واصلت الرواية بعد ذلك بقولها «وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة"