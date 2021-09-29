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شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: دخلت هندسة ورسبت فى 3 مواد بسبب العدوان الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محسن منصور فى بداية ندوة الفنان فاروق فلوكس بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، "عندما قرات كتاب فاروق فلوكس، علمت معلومة جديدة عنه بخصوص النشأة والاسم والميلاد، واحب ان اتعرف عليه فنيا أكثر".
وبدأ الفنان فاروق فلوكس حديثه، "انا مكنتش اعلم اى شىء فى الفن، وكان كل همى وأنا فى الثانوية إنى أطلع مهندس مكانيكا، ودخلت كلية هندسة، وكنت الأول على المدرسة حينها، وكانت الهندسة حينها من 55%".
وتابع:" لما قامت حرب 56 شاركت فيها وظللت فى بورسعيد حتى انتهاء العدوان، ولم اقدر أن أوفق بين الدراسة فرسبت 3 مرات.
وأضاف: "كنت بحب الرسم، وكنت ارسم وابيع لوحاتى حتى لا اثقل على والدى، حتى عرض على التمثيل، ورفضت وقولت"أنا مليش فى الكلام ده"، وفى أول مشهد تجريبى شعرت أننى "مش بفهم"، لكننى قرر ألا أفشل، أنا لا أحب الفشل".
وتابع: "كان أول عمل اشارك فيه كانت مسرحية صامتة بعنوان "خاتم سليمان"، وبتوجيهات الفنان الكبير أبو بكر عزت حققت نجاحا كبيرا، وحصلت على ميدالية، ومن حينها المسرح لم يخرج من دمى، منذ 54 سنة".
وبدأت منذ قليل، ندوة الفنان الكبير فاروق فلوكس، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئس المهرجان القومى للمسرح ، ويدير الندوة الفنان محسن منصور، وذلك على هامش تكريم الفنان فاروق فلوكس فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الرابعة عشر، دورة "الكاتب المسرحى المصرى".
جانب من الندوة (1)
وكان قد كرم الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال افتتاح المهرجان القومى للمسرح يوم الاثنين الماضى، وقال أثناء تكريمه، إننا فقدنا منذ عامين قامات فنية كبيرة وربنا يرحمهم، مشيرا إلى أنه يفتخر بعمله على المسرح لأنه كل حياته بتعاونه مع عمالقة الفن، منهم فؤاد مهندس وحسين الإمام وعادل إمام ونادية لطفي وتعاونت معاهم بكل حب وود
وكرم المهرجان عدد من الفنانين، منهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وتسلمها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، كما كرم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث وتسلمها ابنه الحسيني، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.
ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبرعن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح علي التنافس الخلاق.
جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة (3)