شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية الفنان كريم أبو زيد من الموت بعد أن تعرض لحادث تصادم بسيارته على الطريق الدائرى ونشر كريم صور سيارته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك التي تدمرت من الحادث وطمئن جمهوره وأصدقائه عليه وقال : حادث غريب جدا قدرالله وماشاء فعل ألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويس

يشارك الفنان كريم أبو زيد في مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه بعد شهر رمضان المقبل، خاصة وأنه من نوعية أعمال الـ 40 حلقة.

وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنه يجسد دور شاب يدعى "عمر" ويعمل منتج فني لأحد القنوات الفضائية ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياتة المهنية أما عن حياتة الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها الحاسمة والمصيرية وغيرها.