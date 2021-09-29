بدء ندوة الفنان فاروق فلوكس بالمجلس الأعلى للثقافة ويديرها محسن منصور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة الفنان الكبير فاروق فلوكس، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرالندوة الفنان محسن منصور، وذلك على هامش تكريم الفنان فاروق فلوكس فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الرابعة عشر، دورة "الكاتب المسرحى المصرى".

وكان قد كرم الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال افتتاح المهرجان القومى للمسرح يوم الاثنين الماضى، وقال أثناء تكريمه، إننا فقدنا منذ عامين قامات فنية كبيرة وربنا يرحمهم، مشيرا إلى أنه يفتخر بعمله على المسرح لأنه كل حياته بتعاونه مع عمالقة الفن، منهم فؤاد مهندس وحسين الإمام وعادل إمام ونادية لطفي وتعاونت معاهم بكل حب وود

وكرم المهرجان عدد من الفنانين، منهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وتسلمت التكريم الفنانة دنيا سمير غانم، كما كرم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث وتسلمها ابنه الحسيني، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.