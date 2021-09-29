شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الراحل محمد رضا: والدى قدم دور شرير واحد ولم يحب تكرار التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رضا ابن الفنان الراحل محمد رضا خلال ندوة مئوية الفنان محمد رضا بفعاليات مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، والذى قدم دور واحد شرير ولم يكرر هذه التجربة مرة أخرى ، فملامحه طيبة وقدم بعد ذلك أدوار المعلم الطيب بخفة دم ، كان بيضيف كلاماته الخاصة به على أدواره كما كان لكل دور شنب يختاره .

وعن علاقته بفريد شوقى قال، كانت علاقتهما قوية وعمل والدى فى المسرح معه فى البداية من خلال فرقته المسرحية، وقدم عدة أدوار معه لعل المقرب لقلبه منها دوره فى "جعلونى مجرما" بالرغم أن دوره كان صغير ولكنه حصل فيه علي جائزة وكانت لها مكانه خاصه لديه .

وقالت الفنانة هند عاكف عن عملها مع الراحل محمد رضا ، كنت أحلم أن أراه فقط ولكن حظى جيد جعلنى أشاركه فى عملين ، العمل الاول مسلسل "علي الاصل دور " وكان يقوم بدور بائع بسبوسة ، شعرت به وكأنه أب، وحياته خارج التمثيل تشبه حياته داخلها، لم أجد اختلاف بين الشخصيتين، وهذا يعنى أنه صادق ، كما أنه يساعد الوجوه الجديده ، أما الدور الثانى كان فى المسرح أيضا فقد شاركته فى عرض مسرحى وقمت بدورزوجته التى تمتلك شخصية قوية مع زوجها، وأنا سعيده بأن كتب فى تاريخى اننى عملت مع محمد رضا معلم السينما المصرية .

وكشف ابن الراحل محمد رضا أنه توفى يوم ٢١ رمضان ، وكان حينها يصور مسلسل ساكن قصادى وبعد التصوير ذهب للمنزل وتناول الفطور مع والدتى واخى وبعد الفطورتلقي مكالمة من صحفي للحديث فى ذلك الوقت سقطت من يده سماعه التليفون وتوفى فى الحال .

ولد الفنان محمد رضا فى اسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في انه يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

وقدم محمد رضا العديد من الأفلام التي نجح خلالها منها، جعلوني مجرما، بنات حواء، فتوات الحسينية، العتبة جزاز، باريس والحب، ثعالب وأرانب، ليتيم والحب، الصاغة"، بالاضافة للعديد من المسلسلات والمسرحيات التي نجحت تليفزيونيا.