شكرا لقرائتكم خبر عن فنجان قهوة.. تعرف على رد فعل براد بيت على أخبار ارتباط أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن براد بيت لا يكترث بأنباء ارتباط محبوبته وزوجته السابقة أنجلينا جولى بالمغنى ذا ويكند بعدما ظهرا في أكثر من مناسبة الأيام الماضية، وذلك بعدما رصد موقع ديلى ميل أحدث صور لبراد بيت أثناء استمتاعه بشرب القهوة في موقع تصوير فيلمه الجديد Babylon بعد أيام من نزهة أنجلينا وذا ويكند التي اثارت تخمينات حول ارتباطهما.

وكانت النجمة أنجلينا جولى والمغنى ذا ويكند أثارا التكهنات مؤخراً بعدما ظهرا من جديد سوياً وهما يستمتعان بتناول العشاء سوياً في مطعم داخل مقاطعة جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بذلك يثير التكهنات من جديد حول علاقتهما وعما إذا كانا مرتبطين أم لا.



براد بيت

وأضاف التقرير وقتها إلى أن الثنائى تواجدا معاً داخل المطعم لمدة تجاوزت الساعتين داخل قسم خاص من المطعم الإيطالي الفاخر، مما ينبأ عن وجود علاقة بينهما ربما تكشف عنها الأيام المقبلة وفقاً لعدة مواقف تدلل على ذلك.

ومن تلك المواقف أن القصة بدأت بين الثنائى قبل 5 سنوات، وذلك حينما ارتبط اسم المغنية سيلينا جوميز، الحبيبة السابقة للمغني ذا ويكيند، بزوج أنجلينا السابق، النجم العالمي، براد بيت في عام 2016، بينما كانا لا يزالان متزوجين، ما جعل هناك صدام بين براد بيت وذا ويكند.