شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركة خالد عبد الله في The Crown .. ممثلين مصريين في أعمال عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من المعتاد مشاهد ممثلين ذات أصل مصري أو ممثلين سافروا إلي هوليوود في أعمال عالمية، وليست أعمال عالمية فقط بل أهم الأعمال العالمية والتي تنافس علي جوائز وتتصدر شباك التذاكر، وقائمة الأكثر مشاهدة، وأخر من شارك في أعمال عالمية الممثل المصري خالد عبد الله، وشوهد في موقع تصوير مسلسل الدراما الملكية The Crown لأول مرة بعد أن تعاقد على دور حبيب الأميرة ديانا رجل الأعمال الشهير دودي فايد. ونعرض لأهم الممثلين المصريين الذين شاركوا في أعمال عالمية



الممثل المصري خالد عبدالله يؤدي دور دودي فايد في مسلسل The Crown

شوهد الممثل البريطاني المصري الأصل، 39 عامًا ، وهو يصل إلى موقع التصوير جنبًا إلى جنب مع زوجته كريسيدا تريو والممثلة إيرين ريتشاردز أثناء صعودهم نسخة طبق الأصل من اليخت السوبر الشهير الذي يبلغ ثمنه 170 ألف جنيه إسترليني في ماربيا، سيظهر خالد أمام إليزابيث ديبيكي التي من المقرر أن تقوم بدورالأميرة ديانا في الموسمين الخامس والسادس من The Crown .

النجم المصري العالمي رامي مالك سافر إلي أمريكا وهو صغير برفقة عائلته ، وأصبح واحد من أهم نجوم هوليوود، والذي احتفل أمس بعرض فيلمه والجزء الجديد من جيمس بوند والذي طال انتظاره، حيث يقوم فيه مالك بدور "الشرير"، الذي يحارب العميل السري، وهو من أهم الأدوار في مسيرة مالك.

وبالحديث عن النجم المصري العالمي مينا مسعود فقد وجد الحظ في أولي أدواره العالمية من خلال تقديمه دور علاء الدين في النسخة الحيه من القصة الكلاسيكية، وهو الفيلم الذي حقق إيرادات مرتفعة وتصدر شباك التذاكر العالمي، وصدر مينا مسعود للعالم، وكشف مدي قيمته كممثل شامل، بعدما قدم رقصات واكشن وغناء خلال أحداث فيلم "علاء الدين" بجانب النجم العالمي ويل سميث، والذي قدم شخصية جني المصباح .

لكن هناك من بدأ مشواره الفني من مصر ثم انطلق ليبحث عن مكانه في الأعمال العالمية وهو الممثل المصري العالمي أمير المصري، والذي بدأ مشواره في مصر في أدوار صغيرة، ثم ذهب للدراسة في الخارج ليتعاقد علي بطولة فيلم "التيه - limbo"، والذي فاز بالكثير من الجوائز العالمية منها البافتا، وجائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي العالم الماضي.