تعليق حلا شيحة على ردود الفعل حول صورتها بالحجاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - أعربت الفنانة ” حلا شيحة ” عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها من جانب المتابعين في تعليقاتهم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام في الساعات الماضية وظهرت بها وهي ترتدي الحجاب .
فكتبت في تعليق لها على الصورة : ” صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات اللي من القلب .. ويارب يجمعنا دايماً على حبه ” .
وتابعت حلا شيحة : ” والدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب بس اللي بيحليه بجد الحب ” .
يذكر أن صورة الفنانة حلا سيحة بالحجاب جاءت كرد منها على تصريحات والدها الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” الأخيرة التي أشار فيها إلى أن إبنته غير محجبة في الوقت الحالي متحدثا عن أن الحجاب لا دخل له بالعلاقة مع الله .
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