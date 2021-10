مالوما يكشف حقيقة علاقته العاطفية بـ كيم كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت أخيراً إشاعاتٌ حول مواعدة المغني الكولومبي مالوما لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان وبخاصة بعد أن طلبت الأخيرة الطلاق من زوجها المغني كانييه ويست.

وردّ مالوما (27 عاماً) في حديثٍ له مع مجلة “لوفيسيال أوم” L’Officiel Hommes الفرنسية بأنّه لا يملك أدنى فكرةٍ عن هذه الإشاعات وكيف بدأت. وقال: “ليس لدي أدني فكرة! حضرنا معاً عرض الأزياء “ديور” Dior وكانت أختها كورتني أيضاً في العرض”.

وكانت كيم وكورتني كارداشيان قد حضرتا عرض أزياء ديور للرّجال لشتاء 2020 في مدينة ميامي، فلوريدا. وهناك التقت الأختان بالمغني.

واعتقد مالوما أن انتشار إشاعات المواعدة هذه قد يكون بسبب انفصال كارداشيان الحديث عن زوجها ويست. وأضاف: “أنا وكيم صديقان جيّدان. لا نتواصل كثيراً لكن تجمعنا صداقةٌ رائعةٌ ودائماً ما نتمنى الخير لبعضنا”.

كما نفت كيم كارداشيان الإشاعات من خلال حلقة اللقاء المميزة من برنامج “كيبينغ أب ويذ ذا كارديشيانز” Keeping Up With The Kardashians. وصرّحت كارداشيان أنّها قابلت مالوما بضع مراتٍ في ميامي كما وصته بالشاب اللطيف.