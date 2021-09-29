والد بريتني سبيرز يسجّل محادثاتها سراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدر تقريرٌ جديدٌ متعلقٌ بقضية وصاية المغنية الأميركية بريتني سبيرز ويفيد بأن والدها جيمي سبيرز قد سجل محادثاتها سراً من داخل منزلها.

ووفقاً لصحيفة “ذا نيويورك تايمز” The New York Times٬ طلب جيمي سبيرز من حارس ابنته الشخصي تسجيل تحركاتها ومحادثاتها بما في ذلك حديثها مع ابنيها وخطيبها ومحاميها السابق صامويل إينغام.

وردّ محامو جيمي سبيرز بأنّ أفعال الأخير كافةً تندرج تحت السلطة التي منحته إيّاها المحكمة وأنّ بريتني على علمٍ بها وموافقة عليها.

وصرّح محامي المغنية الحالي ماثيو روزنغارد لمجلة “بيج سيكس” Page Six: “لا يحقّ لوالد بريتني تسجيل محادثاتها والتجسّس عليها وبخاصة في ما يتعلق بتواصلها مع محاميها. ويعدّ هذا الفعل انتهاكاً غير أخلاقي ومعيب لخصوصيتها كما يبرهن حرمانها من التّمتع بحقوقها المدنية”.

وأضاف المحامي أنّ والد سبيرز تجاوز الخطوط الحمراء عندما وضع أجهزة تنصّت في غرفة نوم ابنته كما ستكون هذه الأجهزة وسيلةً قويةً لدعم الدعوى ضده. وطلبت سبيرز ومحاميها من المحكمة نزع الوصاية فوراً من والدها.