محمد شاكر يسلك مساره الشبابي.. “خبرهن عليي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبناني محمد شاكر أحدث أعماله الشبابية بعنوان “خبرهن عليي”، من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر الصباغ.

وتعتبر الأغنية بمثابة انطلاقة جديدة لمحمد شاكر، وهي البداية لسلسلة من الأعمال الغنائية المقبل، فتلائم روح الشباب المعاصر بكلماتها وإيقاعاتها وأجوائها، وتكشف التغيرات التي أحدثها في مساره الفني.

وأعلن شاكر عن عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة منها: “حبيب القلب وين” و”لمّا لمّا” و”صباح الصباح” و”كلامك معايا” و”على حالي” و”غايب عني” و”عايش فيي” و”بهد الدنيا” و”بعشقو”.