شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم السادس" 35 عامًا على عرض فيلم ودعت به داليدا جمهورها قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحد من أجمل أفلام المخرج العالمى يوسف شاهين، وأكثرها توثيقا لفترة هامة من تاريخ مصر، فترة انتشار وباء الكوليرا، وكذلك شهد الظهور الأخير للنجمة العالمية داليدا فى عمل سينمائى مصرى، وضم عددا من أشهر النجوم فى ذلك الوقت، إلى أن الحظ لم يحالفه للنجاح والشهرة، إنه "اليوم السادس".

وتمر اليوم الذكرى الـ35 على العرض الأول لفيلم "اليوم السادس" إذ استقبلته دور العرض السينمائى لأول مرة فى 29 سبتمبر عام 1986.

والفيلم تأليف وإخراج يوسف شاهين، ومن بطولة داليدا، شويكار، محسن محى الدين، حمدى أحمد، سناء يونس، صلاح السعدنى، محمد منير عبلة كامل.



فيلم اليوم السادس (1)

يتناول الفيلم فترة انتشار وباء الكوليرا في عام 1947 في مدينة (القاهرة)، وبعض المدن المحيطة من خلال قصة صديقة (داليدا) التي يصاب حفيدها الوحيد بهذا المرض، فتحاول إنقاذه بكل ما أوتيت من قوة، خاصة بعد موت جميع أفراد أسرتها، وقبل مرور مهلة الأيام الستة حيث يكون المصير الوحيد وقتئذ هو الموت، فتذهب (صَدِّيقَة) بحفيدها إلى (رشيد) من أجل محاولة علاجه، ويتعاون معها في ذلك عوكة القرداتي (محسن محيي الدين)، خاصة بعد وقوعه في حب (صَدِّيقَة) رغم فارق السن بينهما .

ويقال أن الفيلم من أسباب الاكتئاب النفسي الذي أصاب النجمة العالمية داليدا بسبب فشله على المستوى التجاري، وتعرضت لانتقادات النقاد بسبب عدم ملائمة الدور لداليدا حيث كانت تنطق اللغة العربية كالأجانب، رغم أنها من المفترض كانت تؤدي دور سيدة من حي شعبي، وكان الفيلم آخر عمل فنى قامت (داليدا) ببطولته قبل إقدامها على انهاء حياتها عام 1987.



فيلم اليوم السادس (2)

وكشفت من قبل الممثلة القديرة فردوس عبد الحميد، أن المخرج الراحل يوسف شاهين، رشحها لبطولة فيلم "اليوم السادس"، موضحة أنه بعد موافقتها فوجئت باستبعادها واستبدالها بالمغنية العالمية داليدا.

وذكرت فردوس عبد الحميد في حوار مع إحدى البرامج الإذاعية، أنها بعد علمها بالأمر غضبت من المخرج الكبير شاهين، لتقول له: "طظ فيك"، وأضافت أن شاهين أرسل لها سيناريو فيلم "اليوم السادس"، حيث كان من المفترض أن تقوم بالدور الذي مثلته فيما بعد "داليدا"، لكنه اتصل بها بعد ذلك معتذرا لها وأخبرها، أن داليدا هي التي ستؤدي شخصية "الفلاحة صديقة".



فيلم اليوم السادس (3)



فيلم اليوم السادس (4)



فيلم اليوم السادس (5)



فيلم اليوم السادس (6)