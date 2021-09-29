شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية البشلاوي: ندمت على لقائي مع أحمد زكي وانتقدت رشدي أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة خيرية البشلاوي خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتي تديرها الناقدة انتصار الدردير: "اؤمن بعدم وجود نقد موضوعي، أقدم رؤيتي وقناعاتي وأفكاري وقيمي، انتمائي للريف والمدينة ولمصر، فأنا ضد مقولة النقد الموضوعي، ولا أحضر عروض خاصة لأفلام لأن لا يجوز أن أقابل فنانة احضنها ثم انقد عملها بموضوعية .

وأضافت: "اتذكر لقاء ندمت عليه مع الفنان احمد زكي، حيث طلبت لقائه، ورحب بقدومي علي الفور، وكان بصحبتي حسام فاروق، ووجهت لأحمد زكي عدة أسئلة، وطلبت من حسام فاروق أن يكتب الحوار باسمه رغم أن الصور أنا اللي موجودة بها، ولكني عملت الحوار وكان حواري الوحيد، لأني عاشقة لأحمد زكي جدا".

وتابعت البشلاوي، حديثها عن الفنان رشدي اباظة، حيث أكدت أن رشدي اباظة لم يحترم المواعيد، فعندما كانت في صباها تواصلت معه لإجراء حوار صحفي وكان النتيجة إهمال في الحضور حسب التوقيت المتفق عليه، فذهبت ولم اخشى هيبته كنجم كبيروانتقدته بمنتهي الصراحة والشفافية وحينها ظل رشدي يتذكر لي هذا الموقف عدة سنوات.

وقالت خيرية البشلاوي: فكرة أني أكون موضوع لندوة شئ صعب جدا أول مرة أخوضه، ومش قادرة اقول أنا مين غير أن رحلة عملي لمدة ٥٠ سنة تقريبا حبا في السينما، وانا ممنونة علي الكتاب اللي كتبته انتصار الدردير لانه في جزء كبير من الحقيقة، وحياتي هي فيلم فيه قصص اثارة ومغامرات وحب وفلاحة ومتمدنة ومثقفة وصاحبة فكر"

وأضافت: انا انتمي لأسرة مصرية اصيلة، واحب انتصر لكل ماهو مصري وعربي، وأكون قاسية جدا مع أي مبدع ينتهك المقومات والثقافة المصرية، وأنا مسلمة ومؤمنة بكل الديانات، ومش بحب التعصب مثل اسرتي فوالدتي سميت اخويا جورج، ولكنه مات، وأمي كانت تتردد علي الكنيسة، وأسرتي تؤمن بالتعليم، وزوجي كان مثقف وصاحب مكتبة ضخمة".