شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بوتشيلي ومحمد عبده وحسين الجسمي يحييون حفل افتتاح إكسبو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبث حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون الجمهور علي موعد غدا الخميس، الموافق 30 سبتمبر الجاري، مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات وغيرها من معالم الدولة في الإمارات، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

يحيي الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين تضم فنان العرب، محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي جولدينج وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانج لانج والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي ثلاثة عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من مدينة دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء يوم 1 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة وعشرين دقيقة.

وكان قد أطلق إكسبو 2020 دبي أغنيته الرسمية خلال الأسبوع الماضي التي تحمل عنوان "هذا وقتنا"، وتحتفي الأغنية بقصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية، وقال حسين الجسمي في بيان: "أغنية "هذا وقتنا" تحتفي بدولة الإمارات وكل ما حققته، وتحققه اليوم، وما ستحققه في السنوات القادمة، إنها أنشودة اعتزاز وإيمان ووحدة، وآمل أن ترسم البسمة على وجه كل من يسمعها، أينما كان في العالم.