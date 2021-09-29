شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة هنا الزاهد، على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وكتبت هنا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم على هذا الانجاز المميز أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع حفظ الله مصر و الإمارات".



هنا الزاهد

ودائما تدور حوارات ساخرة بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، على السوشيال ميديا، آخرها على بوست كتبته عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، حيث كتبت: "الحمد لله على كل شىء"، ليدخل فهمى فى التعليقات ويكتب ساخرًا: "فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟".

وسرعان ما ردت الزاهد على تعليق فهمي الذي حصد ما يقارب الألف إيموجي ساخر قائلة: "يبني بقي"، ليدخل الفنان محمد كيلاني في التعليق ويكتب "إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش"، ليشارك عدد من أصدقائهم في التعليقات بشكل ساخر.

وسرعان ما تداول عدد من متابعيهم التعليقات الساخرة بينهما كالعادة عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المتخلفة، والتي اشتهر بها الثنائي.