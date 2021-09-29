شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نهال عنبر: أتمنى إصدار قرار حاسم بمنع التدخين فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة نهال عنبر، بمنع التدخين فى الأعمال الدرامية مشيرة عندما طلب منها تصوير أحد المشاهد وهى تدخن رفضت، موضحة أن الممثل يمكنه أن يقوم بمشاههد التوتر والقلق بدون أن يمسك سيجارة فى يده.

وقالت خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية عن دور الاعلام والدراما فى منع مشاهد الاعلان عن التبغ ، المنعقد فى القاهرة حاليا، انا أرفض مشاهد التدخين، ويمكن التعبير عن مشاهد التوتر بدون عرض مشاهد التدخين، مضيفة " نفسى يصدر قرار حاسم بمنع التدخين فى الدراما"، موضحة أن المنع لا يغير شىء فى الدراما.

وأضافت: الطفل عندما يمسك الريموت ويفتح التلفزيون ، ويرى الفنان يمسك السيجارة فى يده أكيد حيقلد هذا المشهد، موضحة أن المنع لا يضر شىء فى السياق الدرامى والدراما تكون نظيفة بدون مشاهد التدخين.

وكشف المخرج الكبير محمد فاضل، خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية عن دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ، أن مشاهد التدخين فى مسلسلات رمضان لا تقل عن الأوبئة التى يتعرض لها المجتمع، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون رسائل الدراما رسالة إيجابية وتهدف إلى مساعدة الانسان فى الحياة.

وأضاف فاضل أنه سبق وأصدر أحد وزراء الإعلام السابقين قرارا بمنع ظهور التدخين فى الدراما، وإذا احتاج مخرج أن يظهر أحد الممثلين يدخن كان لابد أن يحصل على تصريح، مشددا على أنه لابد أن يراعى الفنان أن الدراما لا تنقل الواقع بل تعمل على إعادة صياغته واستعمالها فى رسائل جديدة تدفع المجتمع للأمام.