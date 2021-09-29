كتب امير فتحي في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - خرجت والدة الفنانة ” حلا شيحة ” للتعليق على التساؤلات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة حول ارتداء إبنتها للحجاب .
خاصة بعد نشر حلا شيحة خلال الساعات الماضية لصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام والتي ظهرت فيها وهي مرتدية الحجاب .
وكتبت حلا في تعليقها عليها : ” مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي .. الحمد لله ” .
وقالت والدة حلا شيحة في تعليقها على ذلك : ” والله العظيم ما أعرف حاجة عنها ومعرفش إذا كانت لبست الحجاب ولا لأ .. روحوا اسألوها هي وأبوها .. تعبت من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي ” .
وتابعت : ” المفروض الناس تسيبها من الفنانين لبسوا ولا قلعوا الحجاب وتهتم بالإيجابيات اللي بتحصل في بلدنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر والدة حلا شيحة عن ارتداء إبنتها للحجاب : ” والله العظيم ما أعرف حاجة عنها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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