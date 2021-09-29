نجل الفنان خالد سامي : ” الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده وذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر .

فأشار تركي سامي إلى أن والده لايزال في الغيبوبة التي دخل بها منذ أواخر شهر رمضان الماضي وتواجده بغرفة العناية المركزة معربا عن إشتياقه له ولسماع صوته .

فكتب نجل خالد سامي في تغريدته قائلا : ” اشتقت لأبوي بكمل 4 شهور وانا ماسمعت صوته دعواتكم يرجع الوعي له ” .

وتابع : ” يوميًا بالمستشفى نتمنى فقط يجي اليوم اللي يرجع وعيه فيه .. الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذي ويقوم والدي بالسلامة يارب ياكريم ” .