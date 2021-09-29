ديانا كرزون تشوق الجمهور لأولى أغانيها بعد الولادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، جمهورها لموعد طرح أحدث أغنياتها “لفلفني”، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب. وأعلنت كرزون عن موعد طرح الأغنية الجديدة، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، والتي كانت من جلسة تصوير جديدة لها.

وكتبت المطربة الأردنية تعليقاً على الصورة التي نشرتها: “موعد فيديو أغنية لفلفني عبر قناتي الخاصة على يوتيوب الخميس 30 سبتمبر الساعة 5 مساء”.

ولقي إعلان ديانا كرزون عن موعد إعلان أغنيتها الجديدة تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية، وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق من أول المعلقين على منشور المطربة الأردنية، حيث وضعت مجموعة من القلوب في تعليقها.

وأغنية “لفلفني” كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، وتعد أول أغنية لـ”ديانا” بعد ولادة طفلتها الأولى. وكانت ديانا كرزون رزقت بطفلتها الأولى منتصف شهر يونيو الماضي، وأطلقت عليها اسم “سلمى”.

واحتفلت ديانا كرزون في سبتمبر 2020 بزواجها من الإعلامي معاذ العمري بحضور الأقارب والأصدقاء فقط، نظراً لتفشي فيروس كورونا، وأعلنت في فبراير الماضي خبر حملها بطرح أغنية جديدة احتفالاً بعيد الحب حملت عنوان “هو مين”، وعرضت صوراً لها مع زوجها، وفي نهاية الأغنية ظهرت ترتدي قلادة ذهبية على شكل امرأة حامل.

وسبق واحتفلت ديانا كرزون بمرور 18 عاماً على تتويجها بلقب “سوبر ستار العرب”، وليلة تتويجها باللقب نزل الأردنيون إلى الشوارع للاحتفال بفوزها في ختام برنامج اكتشاف المواهب “سوبر ستار”، وكان الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا أول مهنئي كرزون على فوزها بهذا اللقب.