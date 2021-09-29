رحمة رياض تتحدث عن أصعب لحظات طفولتها.. وتأثير وفاة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة العراقية، رحمة رياض، عن غضبها وكرهها التفرقة بين الفتاة والشاب، وذلك لمعاناتها في مرحلة الطفولة والمراهقة، مبينة أنها عاشت طفولة صعبة للغاية.

وقالت رياض، من خلال البرومو الترويجي لمقابلة تُجرى معها عبر برنامج “ABTalks”، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، على منصة “يوتيوب”، إنها كثيراً ما تكره كلمة: “إنتي بنية”، ويتم منعها من الخروج من المنزل في وقت متأخر أو العودة في وقت متأخر. وتابعت رياض أنها تكره البكاء ومن يبكيها، مردفة أن أبناءها من الشعب العراقي يحبون الحياة والتفاؤل بشكل كبير، فضلاً عن طموحهم لكن داخلهم مدمر.

وعبرت رحمة رياض عن استيائها وحزنها الشديدين لوفاة والدها، وتأثير هذا الموقف فيها بشكل كبير، مبينة أن الحياة أخذت منها عزيزين هما والدها وشقيقها، موضحة أن رحيل خالها أيضاً أثر فيها، وأضافت: “ماكو بيت في العراق ما فيه شهيد أو مقتول”.

وتعرضت رحمة رياض، مؤخراً، للسقوط في حفل توزيع جوائز “الموريكس دور”، الذي أُقيم قبل 10 أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور عددٍ كبيرٍ من الفنانين الذين تسلموا جوائزهم، التي ميَّزتهم وزملاءهم في الأعمال التي ظهروا بها في العام الجاري.

وكانت رحمة رياض موجودةً في الحفل برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم؛ إذ فقدت المطربة العراقية وعيها بشكلٍ مفاجئ، وسط الحضور الذين تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

وأثناء اللحظات التي مرَّت صعبةً على البعض، في ظل تعرُّضها للإغماء، حرص زوجها على التماسك ومساندتها؛ إذ ظل بجانبها محاولاً مساعدتها ونقلها إلى سيارة الإسعاف، حيث حضرت سيارة “الصليب الأحمر اللبناني” لإسعافها على الفور.