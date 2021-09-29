شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ونيللى كريم يبدآن تصوير مسلسل "الجسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجمان عمرو سعد ونيللى كريم تصوير أحداث مسلسل "الجسر" من إخراج بيتر ميمى، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وظهر النجم عمرو سعد كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 1"، والذى عرض فى موسم رمضان قبل الماضى مع نفس المخرج بيتر ميمى، حيث ذهب مع "المنسى" الذى جسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى، بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبد الخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وعرض على قناة "ON E".

وأكد عمرو سعد، مؤخرا أنه قام بشراء حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ كجزء من مشروع يعمل عليه يضم أكثر من عمل للأديب الراحل.

وكشف عمرو سعد، فى تصريحات تليفزيونية عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى مجموعة أفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء.