شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانة لبنى عبد العزيز فى معرض للفنان فريد فاضل بقاعة صلاح طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا معرض الرسم و التصوير الزيتي للفنان فريد فاضل بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الـ 33 واليوبيل الذهبى للفنان وذلك فى السادسه مساء السبت 2 أكتوبر والذى يستمر حتي الثلاثاء 12 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

ويأتى الاحتفال تحت عنوان "روح الزمن الجميل" و الذى يضم حوالى ٥٠ لوحة زيتيه وباستيل تعود بنا للزمن الجميل بكل ما يحمله من جمال ومشاعر رقيقة وقيم ساميه ومنها بورتريهات لنجوم السينما المصريه منهم فاتن حمامه، شاديه، زبيده ثروت وعمر الشريف بالإضافة لبعض اللوحات تمثل روائع فن الباليه الكلاسيكى مثل جيزيل وروميو وجولييت كما يضم المعرض لوحات تعبر عن بساطة وجمال الحياة فى الريف والمدن الساحليه لقناعته أن الزمن الجميل لايقتصرعلى طبقة اجتماعيه بعينها منها لوحة لقمة العيش، دعابة فى النوبه، فى مراع خضر بالاضافة إلى لوحات الصيد فى الاسكندريه عروس البحر المتوسط و منظر من جزيرة سهيل كما يضم المعرض مجموعه من الرسوم بخامة الفحم تعود بنا لزمن الأبيض والأسود كما يكرم الفنان فريد فاضل خلال الافتتاح الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز التى ابدع لها بورتريه فرعونى كبير مستوحى من دور هاميس فى فيلم عروس النيل .