شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية البشلاوي: حياتى فيلم فيه قصص إثارة ومغامرات وحب ومش بحب التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل، ندوة تكريم الناقدة خيرية البشلاوي، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتي تديرها الناقدة انتصارالدردير، والتي بدأت بفيلم قصيرعن مشوارها وأبرزالجوائزالتي حصلت عليها.

وقالت خيرية البشلاوي: "فكرة أني أكون موضوع لندوة شئ صعب جدا أول مرة أخوضه، ومش قادرة اقول أنا مين غير أن رحلة عملي لمدة ٥٠ سنة تقريبا حبا في السينما، وانا ممنونة علي الكتاب اللي كتبته انتصار الدردير لأنه في جزء كبير من الحقيقة، وحياتي هي فيلم فيه قصص إثارة ومغامرات وحب وفلاحة ومتمدنة ومثقفة وصاحبة فكر".

وأضافت: انتمي لأسرة مصرية أصيلة، واحب انتصر لكل ماهو مصري وعربي، وأكون قاسية جدا مع أي مبدع ينتهك المقومات والثقافة المصرية، وأنا مسلمة ومؤمنة بكل الديانات، ومش بحب التعصب مثل اسرتي فوالدتي سميت اخويا جورج، ولكنه مات، وأمي كانت تتردد علي الكنيسة، وأسرتي تؤمن بالتعليم، وزوجي كان مثقف وصاحب مكتبة ضخمة".

وكرمت إدارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.