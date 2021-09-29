شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يستعين بتصريحات ناشطة في مجال المناخ لإنقاذ العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، بتصريحات فتاة ناشطة في مجال المناخ، أثناء حديثها في قمة Youth4Climate، لتوجيه الانتقادات لقادة العالم لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهدات التمويل وتقديم الكثير لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية.

ونشر دي كابريو المهتم بقضايا الطبيعة والمناخ، مقطع الفيديوعبرحسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليستعين بحديث الفتاة الذي وجهته لقادة العالم، والتي قالت فيه " هذا كل ما نسمعه من قادتنا، الكلمات، بالطبع نحن بحاجة إلى حوار بناء، لكن لديهم الآن 30 عامًا من عدم الانصات، وإلى أين قادنا هذا؟ "

وأضافت تونبيرج: "إنهم يدعون الشباب المختار للتظاهر بأنهم يستمعون إلينا، لكنهم ليسوا كذلك، من الواضح أنهم لا يستمعون إلينا، انظروا إلى الأرقام، لا تزال الانبعاثات في ارتفاع، العلم لا يكذب".

وعلى جانب آخر، كشفت شبكة نيتفلكس عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الكوميدى Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس، وغيرهم، وسيطرح في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.

ووصلت مدة الفيديو الجديد إلى دقيقة و58 ثانية، وكشف عن مجموعة من اللقطات الدرامية، والتشويقية لأبطال فيلم Don't Look Up الجديد.