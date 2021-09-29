شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود .. بسمه بوسيل توجه رسالة لنفسها .. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجه النجم تامر حسنى على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام صورة لها تعود بها الى زمن الأبيض والأسود وعلّقت بسمة قائلة "أنت أعظم بكثير من أن تحلمي أحلامًا صغيرة".

يذكر ان ر د النجم تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل علي الشائعات الأخيرة التي أثيرت عنهما مؤخرا بوجود خلافات، ونشر تامر عبر خاصية ستوري بحسابه في موقع "انستجرام" صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق :"مع العشق العشق بسومي هانم"، كما ردت بسمة معلقة :"حبيب قلبي باشا مصر".

و قرر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، حيث تعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية، ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والإتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة.

ومقترح أن يستقر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول انتاج خاص بهما للجمهور، وينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها تامر حسنى فى الساحل الشمالى أثناء احيائه حفلا ضخما، حيث صعدت بسمة على المسرح ومعها تورتة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاده، وطلب منها تامر حسنى أن تغنى له، وشدت له أغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب"، وسط تصفيق حار وسط احتفاء واحتفال الجمهور بهما.