شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يكشف عن مفاجأته الجديدة: انتظروا كليب " سلام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد فؤاد على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك مقطع فيديو من كليب اغنيته الجديدة " سلام " وعلق عليها " انتظروا كليب " سلام " بحبكوا يا احلى واغلى واوفى جمهور ".

كان محمد فؤاد قد شوق جمهوره عن عمل فنى جديد، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب محمد فؤاد، قائلا:" وحشتوني انتظروا خبرهام اليوم"، وعبر محبيه عن سعادتهم الشديدة لقرب طرحه أغنية جديدة.

ومن ناحية أخرى شهد الشهر الماضى، احتفال النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في شهر يوليو الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.