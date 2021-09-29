شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 9 عروض مسرحية ضمن فعاليات اليوم الثانى من "القومى للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء 9 عروض مسرحية ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان المسرح القومى الذى افتتح الاثنين الماضى، في دورته الرابعة عشرة، دورة "الكاتب المسرحي المصري" برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

ويعرض فى السادسة مساء على الجامعة الأمريكية بالفلكي، العرض المسرحي " وهنا القاهرة" (من عروض المسرح المستقل)، تأليف وإخراج رشا الجمال، ويعرض فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية العرض المسرحي "التجربة الدنماركية" (من عروض المسرح المستقل)، وهى من نتاج ورشة ارتجال قام بصياغتها وكتابتها وإخراجها صلاح إيهاب.

يعرض فى السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة العرض المسرحي "فريدة" من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة أيضا، يعرض فى السابعة والنصف مساء العرض المسرحي "أحدب نوتردام" من إنتاج البيت الفني للمسرح، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الفرنسي فيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

وفى تمام الساعة السادسة مساء تعرض مسرحية "لكنها تدور" من إخراج عمرو صلاح الدين على مسرح العرائس بالعتبة، وعلى مسرح متروبول تعرض مسرحية "أحدهم" للمخرج محمد عماد وذلك فى تمام الساعة 8 مساء، وعلى المسرح العائم بالمنيل يعرض العرض المسرحى "الجانب الآخر" من إخراج هانى راجح فى تمام الساعة 10 مساء .

وعلى مسرح الهوسابير برمسيس يعرض فى التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي "أنا مش مسئول" (من عروض المسرح الخاص)، وهو معالجة عن فيلم "the producers" من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وفى العاشرة مساء يعرض العرض المسرحي "ديجافو" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وهو تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.