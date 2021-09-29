شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى أول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد حماقى، عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.

وشارك حماقى، متابعيه وجمهوره عبر انستجرام، بصورة له على غلاف اللعبة الشهيرة، ليعلن عن مشاركته فى قائمة الموسيقي الخاصة باللعبة، لتطرح يوم الجمعة المقبلة 1 أكتوبر ولمدة 48 ساعة، ليستقبل بعدها حماقى عدد كبير من التعليقات التى هنأته بتلك المناسبة.



حماقي وطرح حماقى، مؤخراً، خامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنيتى "لو هتسيب" و"عرض مستمر"، حيث حققت الأغنيتان مشاهدة كبيرة على اليوتيوب.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.