شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام : متمسك بلهجتى ولن نتقبل عادل إمام إذا مثل باللهجة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم السورى دريد لحام خلال ندوة تكريمه فعاليات مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، والذى يديرها الناقد الأمير أباظة ، عن سبب عدم تقديمه اعمال باللهجة المصرية حيث قال لهجة أى فنان هى جزء من هويته ، مؤكدا أنه يعتقد أنه لن يتقبل أحد الزعيم عادل إمام إذا قال " مرحبا أخويا " باللهجة السورية ، واللهجة المصرية هى ليست لغة ولكنها هوية للشعب المصرى .

وأضاف لحام ، عندما قدمنا مسرحية " كاسك ياوطن " فى تونس ، خلال البروفات جعلنا شخص تونسي يحضر معنا ويعقب علي الكلمات غيرالمفهومه بالنسبة له لنقوم نحن علي الفوز بتغيرها لكلمات تونسية ، ولاحظنا كلمات معانى مغايره تماما فمثلا كلمه عكروت لدينا فى سوريا تعنى الشخص الذى يبيع زوجته ويتاجر فى النساء بينما فى تونس هناك عائلة بأكملها تدعى عكروت .

وتابع ، أنا لا أتخيل أن أتحدث اللهجة المصرية ، وهذا لا يقلل من الفنانين السورين الذين يمثلوا باللهجة المصرية فكل فنان حر فى لهجته .

وأكد دريد أنه يحب العمل مع الأطفال وقال كلما أحسنا تربية الأطفال نكون أحسنا مستقبلهم ، فالأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل وهذا سبب العناية بهم ، وعدم معاملتهم كأشياء صغيره ، فالأطفال فى بعض الأحيان يكونوا أكبر حكمة من الكبار ، وفى بعض الأحيان تتعلم بعض الفلسفات العفوية من الأطفال ، فأنا تعلمت لب الايمان من حفيدى عندما كان يلعب فى حديقة المنزل وكانه يحارب طواحين الهواء وفجأة بدأ الرعد الشديد والذى كان لأول مره يراه فهرول وأحتضنى ليحتمى بى ونظر للسماء وقال " يارب انا بحبك ليه بتخوفنى " .