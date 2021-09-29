شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام:من صغري وحتى الآن حلمي هو مصر..ويداعب الحضور:عمري 50سنة و444شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة، وبحضور المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، السيناريست عاطف بشاي، المخرج محمد العدل، المخرج السوري باسل الخطيب، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وداعب الفنان دريد لحام الحضور قائلا: "انا عمري 50 سنة وشهر"، مضيفا، بشكر مهرجان الإسكندرية السينمائى والأمير أباظة، وحقيقي عمري87 سنة، يعني 50 سنة و 444 شهر.

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربى السورى دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، فى الدورة الـ 37، وذلك تقديرا لدوره فى الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية فى مكانة متميزة بين قريناتها فى المنطقة العربية.

يشار إلى أن دريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري ، عرف في بداياته بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية، كما نال العديد من الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير من الجاليات العربية في العالم والبلاد العربية.