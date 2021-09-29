شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة حمو بيكا مع فيس بوك:بيمنعني من حبايبي..حل الموضوع يا أستاذ مارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك أزمة بين مغني المهرجات حمو بيكا ومارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيسبوك"، وهو ما تحدث عنه بيكا وكأن مارك يقصد صنع أزمة معه، حيث قال بيكا في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" أن هناك أزمة تواجهه في بث فيديوهاته المباشرة على "فيسبوك".



حمو بيكا يواجه ازمة مع الفيس بوك



حمو بيكا

وأوضح بيكا خلال بث مباشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، أنه لا يستطيع الظهور في فيديو بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه يواجه مشكلات عديدة، وناشد بيكا، مارك لحل أزمته، حيث قال "مش عاوزني أطلع فيسبوك.. بيمنعوني من حبايبي، لأ، يا أستاذ مارك، حللنا الموضوع ده.. أنا بقالي 6 شهور الفيسبوك بتاعي مقفول وعاوز كل إخواتي يعملولي متابعة على ماي لاف، الفانز دي صفحتي. مانعين أي حاجة باسم حمو بيكا على فيسبوك".

وكان قد قال "بيكا" خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا أهم مطرب مهرجانات في مصر وصانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس وإن المطرب اللى يجى بعدى هو نور التوت".

وعن رأيه في غناء محمد رمضان قال: "بيأدى كويس الموضوع مش بالصوت هو مؤدى ومتكلمنيش عن واحد عنده فى قناته 15 مليون استخدم الفانز بتوع التمثيل في الغناء تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية هنا نحكم وهو بيمول الأغنية بتاعته بفلوس ومشاهداته نصها فيك لكن إحنا مش بنمول بفلوس".