شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الخطيب: العمل مع دريد لحام سنة واحدة علمني ما تعلمته في 25 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج السوري باسل الخطيب خلال ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، "سعيد بتكريم الفنان دريد لحام، أي شيء بقوله عنه هيكون أقل من حقه ، ودايما يسألونى إزاى بقيم تجربتى معه".

وأضاف باسل الخطيب : "من خلال العمل سنة واحدة مع دريد تعلمت اكثر بكتير مما تعلمته خلال 25 عاما عمل، وهو مدرسة كبيرة ولديه حب كبير لكل العاملين فى الفيلم، واى احساس بالتعب أو الاجهاد بيذهب بمجرد حضوره لمكان التصوير ، وانتهينا منذ أيام قليلة من الفيلم الجديد وهيشارك العام القادم فى مهرجان الاسكندرية السينمائي.

وقال المخرج محمد عبد العزيز: "دريد لحام قمة من قمم أداة التعليم والفكر فى العالم العربي، وكان عندى أمل أعمل فيلم يجمع دريد لحام مع عادل امام ولكن للاسف ماتمش، ودريد لحام مش فنان ومخرج بس ولكنه مفكر قبل كل شيء".

ورد الفنان دريد لحام قائلا: لازم نحلم ونحاول تحقيق الأحلام وأنا لم افقد الحماس في ان التقي بالزعيم عادل امام حتي الان او بعمل معك.

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربى السورى دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، فى الدورة الـ 37، وذلك تقديرا لدوره فى الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية فى مكانة متميزة بين قريناتها فى المنطقة العربية.

وشهدت ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة، حضور المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، السيناريست عاطف بشاي، المخرج محمد العدل، المخرج السوري باسل الخطيب، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.