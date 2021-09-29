شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام: الدين أصبح مهنة ولم أفقد الحماس للعمل مع عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان السوري دريد لحام خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، "إن الدين أصبح مهنة، وأصبح شيخ المسجد يذهب لعمله بمرسيدس، بعد أن كان أهالى حى المسجد الذى يعمل به يرسلون له الطعام ويقدمون له الواجب أثناء الوقت الذى يقضيه فى المسجد والخطب".

وتابع دريد لحام، بهتم دائما بالأطفال وأقف دائما بجوارهم، ويحب ان يحاورهم الشخص ولا يصدهم لان أخيانا ممكن الطفل يشير لك بأشياء لا تخطر علي بالك، وهذا ما خدث مع اخفادي ايضا في العديد من المواقف"

وقال المخرج محمد عبد العزيز: "دريد لحام قمة من قمم أداة التعليم والفكر فى العالم العربي، وكان عندى أمل أعمل فيلم يجمع دريد لحام مع عادل امام ولكن للاسف ماتمش، ودريد لحام مش فنان ومخرج بس ولكنه مفكر قبل كل شيء".

ورد الفنان دريد لحام قائلا: لازم نحلم ونحاول تحقيق الأحلام وأنا لم افقد الحماس في أن ألتقي بالزعيم عادل إمام حتي الآن أو بعمل معك.

وشهدت ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتي يديرها الناقد الأمير أباظة، حضور المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، السيناريست عاطف بشاي، المخرج محمد العدل، المخرج السوري باسل الخطيب، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.