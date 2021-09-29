شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز يحتفي بفيلم جيمس بوند من الكواليس والسجادة الحمراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام الملكي بالأعمال الفنية ليس أمر جديد وخاصة عندما يكون الفيلم المنتظر عرضه من سلسلة جيمس بوند، لذلك حرص الأمير تشارلز علي نشر كواليس من الفيلم برفقة بطله النجم دانيال كريج، ولم يغفل أيضًا عن نشر صور من العرض الخاص وتحضيرات السجادة الحمراء وذلك من خلال حسابه الخاص علي موقع "انستجرام" .



الامير تشالز في كواليس جيمس بوند (1)



الامير تشالز في كواليس جيمس بوند (2)



الامير تشالز في كواليس جيمس بوند (3)



الامير تشالز في كواليس جيمس بوند (4)



الامير تشالز في كواليس جيمس بوند (5)



الامير تشالز في كواليس جيمس بوند (6)

ونشر الأمير تشارلز صور من كواليس الفيلم وموقع التصوير، حيث ظهر برفقة دانيال كريج وعلق علي الصور بـ "عودة بوند"، كما نشر الأمير صور من العرض الخاص برفقة زوجته وابنة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، ولم يغفل تشارلز نشر فيديو عن تفاصيل السجادة الحمراء للحدث السينمائي الأهم حاليا.



الامير تشارلز والعائلة المالكة في العرض الخاص لجيمس بوند



الامير تشارلز والعائلة المالكة في العرض الخاص لجيمس بوند



الامير تشارلز والعائلة المالكة في العرض الخاص لجيمس بوند



الامير تشارلز والعائلة المالكة في العرض الخاص لجيمس بوند



الامير تشارلز والعائلة المالكة في العرض الخاص لجيمس بوند



الامير تشارلز والعائلة المالكة في العرض الخاص لجيمس بوند

وأقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص للفيلم الأضخم الذي طال أنظاره وهو الجزء الجديد من سلسلة الجاسوسية جيمس بوند No Time To Die، والعرض أقيم في لندن علي شرف ملكي حيث أن السلسلة تتميز دايما بحضور العائلة المالكة في العرض الخاص وحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارليز.

وكان نجم العرض الخاص بطل الفيلم النجم العالمي دانيال كريج، والذي يحتفي بهذا الجزء احتفاء خاص باعتباره الأخير له وسيكون الجزء الجديد من السلسلة بعميل جديد لم يفصح عن اسمه بعد، وكان ظهور دانيال يليق حقًا بالحدث حيث بدا بغاية الأناقة في جاكت رسمي مخملي من اللون الأحمر الغامق مع بنطلون أسود، كما حضر أيضا أبطال الفيلم بجانب شرير هذا الجزء النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك.