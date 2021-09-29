ياسمينا علواني تعلن شفائها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة الشابة ياسمينا علواني شفائها من فيروس كورونا بعد ما أصيبت به مؤخرًا.

ونشرت ياسمينا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"الحمد لله باي باي كورونا".

وكانت ياسمينا كشفت في ١٣ سبتمبر الجاري، عن معاناتها صحيا، وكتبت عبر "تويتر": "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء".

وفي اليوم التالي كتبت: "بالله عليكم من يحمل في قلبه لي ذرة حب يدعو الله أن يشفيني".

وفي يوم 15 سبتمبر كتبت: "حاسبوا من كورونا سهل تتجنبوها وصعب تتحملوا آلامها.. دعواتكم".

ياسمينا علواني بدأت مشوارها بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي.

يذكر أن أخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.