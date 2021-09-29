أروى جودة تكشف سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة أروى جودة عن ارتباطها في وقت سابق بممثل ومطرب تركي أثناء بدايتها عندما كانت تعمل عارضة أزياء.

وقالت الفنانة أروى جودة خلال لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة ON:" أنه تمت خطبتها في بداية مشوارها عندما كانت تعمل في عالم الأزياء على مطرب وممثل تركى".

وأضافت:" أروى جودة :"وكان دمه خفيف جدًا، ولكن لم تستمر خطبتنا لأنه كان عايزني أسافر، وقتها ماكنتش عاوزة أسيب مصر، وتعرفت عليه أثناء مشاركتى في إحدى المسابقات في تركيا، ووقتها التقينا أثناء تواجده لتصوير إحدى كليباته".

وعن مواصفات فتى أحلامها:" لا بد أن يكون هناك كيميا بيننا وأن يكون خفيف الدم، وذو أخلاق عالية وأهم شيء يخاف عليا ويكون واثق من نفسه".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أروى جودة مسلسل "حرب أهلية"، الذي عرض في شهر إبريل من العام الجاري 2021 بطولة العديد من النجوم منهم الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وجميلة عوض، تأليف أحمد عادل سلطان بالتعاون مع أحمد صلاح سوني إخراج سامح عبدالعزيز.