أروى جودة "تريند" بعد تصريحاتها في برنامج "كلمة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة أروى جودة تريند محركات البحث في "جوجل" بعد تصريحاتها أمس في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "On".

وخلال الحلقة تحدثت أروى جودة عن عدة موضوعات منها حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وأعمالها، كما كشفت عن تعرضها لموقف محرج في عرض أزياء هاني البحيري وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أروى جودة مسلسل "حرب أهلية"، الذي عرض في شهر إبريل من العام الجاري 2021 بطولة العديد من النجوم منهم الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وجميلة عوض، تأليف أحمد عادل سلطان بالتعاون مع أحمد صلاح سوني إخراج سامح عبدالعزيز.