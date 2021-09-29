في أول ظهور لها بعد الزواج.. هاجر أحمد ضيفة معكم منى الشاذلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة هاجر أحمد ضيفة على برنامج "معكم"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتتحدث هاجر أحمد خلال الحلقة عن كواليس حفل زفافها على رجل الأعمال، أحمد الحداد.

واحتفلت الفنانة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، يوليو الماضي.

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الماضي، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.