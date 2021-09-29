أول تعليق من حلا شيحة بعد الجدل حول عودتها لارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها بالحجاب، مشيرًة إلى أنها بداية جديدة في حياتها، وتشعر خلالها بالسلام الداخلي، وذلك في أول تعليق بعد حديث والدها عن عدم ارتداءها الحجاب مجددا.

وشاركت حلا، جمهورها صورة لها، عبر "خاصية القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت حلا على الصورة :"فرحانة من قلبي الحمد لله"

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أمس.

وظهرت حلا في الصورة وهي مرتدية "الحجاب"، وعلقت :"مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله".