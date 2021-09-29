بالصورة: حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددا بعد ساعات من نفي والدها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2021 12:04 مساءً

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على نفي والدها عودتها للحجاب من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ونشرت حلا صورة جديدة لها بالحجاب الكامل، وعلقت على الصورة برسالة قصيرة: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله”.

ويأتي منشور حلا بعد ساعات من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحه الذي نفى فيها ارتداءها للحجاب، حيث قال، في مداخلة هاتفية على إحدى محطات الراديو المصرية: “حلا الآن لا ترتدي الحجاب، وعندما قررت خلعه كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص”.

وكان بعض مستخدمي “السوشيال ميديا” اتهموا حلا شيحة مؤخرا بالازدواجية في الفكر، بعد أن قامت الحسابات المزورة التي تحمل اسمها بنشر صور لها من جلسات تصوير سابقة، والتي ربطوا بينها وبين تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أعلنت فيها أنها تتبرأ من آخر أفلامها “مش أنا”، ومن بعض المشاهد التي جمعتها ببطله الفنان، تامر حسني.

وأثار إعلان حلا شيحة تبرئها من فيلم “مش أنا” بعد زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، هجوما واسعا عليها من جانب العديد من الفنانين، بل وإعلان نقابة الممثلين المصريين شطب اسمها من عضويتها.